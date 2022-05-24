انتهاء الجولة الأولى من تصفيات الصعود في مرحلتها الثانية

إجدابيا 24 مايو 2022 (وال) _ أسفرت مساء أمس مباريات الأسبوع الأول لدوري تصفيات الصعود للفرق المتأهلة للمرحلة الثانية من دوري الدرجة الأولى للموسم 2021/2022، عن تفوق الصقور على فريق البرانس بهدف لصفر، والتعادل السلبي بدون أهداف، وقع في مبارتي الشرارة أمام بنغازي الجديدة والظهرة مع البشائر، وعلى فريق المستقبل تفوق أساريا بهدف دون رد ورفيق ينتصر على هلال سبها 1/0 .

ينطلق الأسبوع الثاني لفرق المجموعة الأولى يوم الجمعة 27/5/2022 بثلاث لقاءات ،وفاق إجدابيا يلتقي الصقور على ملعب مدينة زوارة وبنغازي الجديدة يقابل الأنوار بملعب صرمان والبرانس يواجه المروج على ملعب الجميل.

كما تشهد المجموعة الثانية ثلاث مقابلات في ذات اليوم والتوقيت، أبي الأشهر في مواجهة هلال سبها على ملعب البيضاء، والبشائر مع أساريا بملعب شحات، ويشهد ملعب القبة لقاء فريقي رفيق والمستقبل. (وال _ أجدابيا)

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