نوير يجدد الولاء لبايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ، بطل البوندسليغا، تجديد عقد قائده وحارسه مانويل نوير حتى صيف عام ألفين وأربعة وعشرين .

وأشار النادي البافاري، في بيانه، إلى أن الاتفاق تم بين الإدارة والحارس المخضرم لتجديد العقد حتى 30 يونيو 2024، كما أوضح الحارس نوير سعادته بمواصلة رحلته مع الفريق، مشيرًا إلى أن النادي سينافس على جميع الألقاب الموسم المقبل.

وانضم نوير إلى البايرن في عام 2011 قادمًا من شالكه وتوج مع الفريق بالبوندسليغا عشر مرات، إضافة إلى لقب كأس ألمانيا في مناسبتين، ودوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2013 و2020.

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