اليوم .. انطلاق نهائيات الدور السداسي تحت 20 سنة

سرت 24 مايو 2022 (وال) _ تحتضن ثلاثة ملاعب مختلفة مساء اليوم الثلاثاء 24/5/2022، منافسات الأسبوع الأول لنهائيات الدور السداسي لمسابقة فئة الشباب تحت 20 سنة للموسم 2021/2022،

هذا و يستقبل ملعب عاصمة المنطقة الوسطى سرت، لقاء أواسط أولمبي الزاوية بأواسط الأهلي بنغازي، ويحتضن ملعب مدينة المرج مباراة فريقي أخضر البيضاء والهلال، وعلى ملعب الزاوية فريق الاتحاد في مواجهة الاتحاد المصراتي.

الأسبوع الثاني من المنافسات ينطلق يوم الجمعة المقبل على ملعب مدينة سرت، يجمع اللقاء الأول الأولمبي مع الهلال عقبه مباشرة اللقاء الثاني الأهلي بنغازي مع الاتحاد المصراتي، وعند الرابعة والنصف من مساء السبت 28/5 يلتقي الأخضر بالاتحاد. (وال _ سرت) ف ح

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال