منتخب الصالات يبدأ التحضيرات للمشاركة العربية

باشر منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات تدريباته وتحضيراته؛ استعدادًاً للمشاركة في البطولة العربية بالسعودية.

وخاض الفريق أولى تدريباته بقاعة السابع عشر من فبراير بالمدينة الرياضية بطرابلس، وشهدت التدريبات الأولى مشاركة 29 لاعبًا على أن يتم تقليص العدد في ختام المعسكر إلى 16 لاعبًا.

ويستمر هذا التجمع حتى الخامس من شهر يونيو المقبل، حيث سيتحول الفريق لإقامة معسكر تدريبي بمصر، والذي سيكون المحطة التحضيرية الثانية والأخيرة قبل المشاركة العربية، حيث ستتحول بعثة المنتخب يوم السابع عشر من شهر يونيو المقبل إلى السعودية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية