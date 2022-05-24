جوهرة فولهام تنضم إلى كتيبة يورغن كلوب

أعلن ليفربول تعاقده رسميًا مع الموهبة البرتغالية فابيو كارفاليو قادما من فولهام بعقد طويل الأمد بداية من فتح باب سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضح الريدز، في بيان رسمي، إلى أن كارفاليو صاحب الـ 19عامًا، سينضم إلى تدريبات الفريق في الأول من يوليو المقبل في الموعد الأول لتجمع الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وساهم اللاعب البرتغالي الشاب في عودة فولهام إلى البريمرليغ الموسم المقبل والتتويج ببطولة الدرجة الأولى التشامبيونشيب.

يذكر أن كارفاليو قد شارك في 36 مباراة، مسجلاً 10 أهداف و8 تمريرات حاسمة، فيما أشارت عدة تقارير صحفية بريطانية إلى تكلفة الانتقال التي وصلت إلى أكثر من 8 ملايين جنيه إسترليني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية