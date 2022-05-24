المنتخب الوطني للكاراتيه يتحصل على ذهبية وبرونزيتين في بطولة الأندية الجزائرية

الجزائر 24 مايو 2022 (وال)- تحصل لاعب المنتخب الوطني للعبة الكاراتيه محمد أبودبوس، على قلادة ذهبية في بطولة الأندية الجزائرية خلال يومي 21 – 22 مايو الحالي في فئة تحت 21 سنة.

كما تحصل المنتخب الوطني في البطولة التي شارك فيها “50” ناديًا، على قلادتين برونزيتين في فئة الكبار.

وقال رئيس الاتحاد الليبي للعبة الكارتيه جمال الرعيض: “نهنئ أبطال ليبيا للكارتيه على هذه النتيجة التى تعتبر فخر للجميع، مؤكدين على قلة الإمكانيات، وإصرار الأبطال على تحقيق النجاح ورفع علم ليبيا فى كافة البطولات العربية”. (وال) هــ ع/ ر ت

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