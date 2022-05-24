الأهلي طرابلس يكتسح الأمواج الزرقاء بخماسية

فاز الأهلي طرابلس، مساء أمس، على فريق الأمواج الزرقاء بخمسة أهداف دون مقابل، على أرضية ملعب النادي الأهلي في لقاء ودي.

وأنهى الأهلي الشوط الأول بتقدمه بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها كلٌ من مآب شكري وعبدالله العرفي ومعتز أبوشينة، بينما تكفل اللاعب جهاد الأشهب بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الشوط الثاني.

يشار إلى أن هذه المباراة هي الاختبار الأول للأهلي منذ نهاية مغامرته الأفريقية ، ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة تجريبية ثانية قبل مواجهة السويحلي في العاشر من يونيو المقبل، في أولى مبارياته المؤجلة من الدوري.

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