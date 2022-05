اتحاد الكرة يعلن عن مسابقة لتصميم كؤوس وقلائد المسابقات

شكل الاتحاد الليبي لكرة القدم لجنة للإشراف على مسابقة تصميم كؤوس وقلائد المسابقات الرسمية التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد

اللجنة المشرفة على المسابقة يترأسها نائب رئيس الاتحاد خميس آدم بوجود مجموعة من الفنانين كعبد الرزاق الرياني ومحمد مليطان ومحمد البرناوي وفوزي الصويعي بالإضافة إلى تركي محمد ووليد الساكت وبحسب القرار فإن الحادي والثلاثين من ديسمبر هو الموعد النهائي لتقديم الأعمال

