تدريبات المنتخب تشهد التحاق مدافع الاتحاد سند الورفلي

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته بالاسكندرية تحضيرا لمواجهتي بوتسوانا وغينيا الاستوائية في مستهل تصيفات أمم إفريقيا ألفين وثلاثة وعشرين

تحضيرات المنتخب دخلت مراحلها الأخيرة بقيادة الفرنسي مارتينيز الذي يعمل على صنع الانسجام بين لاعبيه في أول محك له منذ تسلمه مهامه كمدير فني للمنتخب الأول.

هذا وشهد المعسكر التحاق المدافع سند الورفلي بزملائه ليتبقى فقط وصول المحترفين لاكتمال المجموعة في بنغازي التي تستضيف اللقاء الأول لمنتخبنا ضد بوتسوانا مطلع يونيو القادم

