أعلن الاتحاد الليبي لرفع الأثقال إيقاف نشاطه حتى إشعار آخر بسبب ما وصفه بالوضع المالي السيئ الذي يمر به الاتحاد.

االذي أوضح عبر صفحته على فيسبوك البرامج التي نجح في تنظيمها طيلة الفترة الماضية من بطولات محلية لأكثر من فئة ومشاركات إقليمية فضلا عن دورات المدربين دون أن يتلقى ما تم إعداده من ميزانية نهاية السنة الماضية، ليتوقف نشاط الاتحاد حتى إشعار آخر

