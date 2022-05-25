منافسة استثنائية لقطبي ميلانو في موسم الكالشيو

تقرير 218

تواصلت دراما الكرة الإيطالية هذا الموسم بمنافسة شرسة حتى آخر 90 دقيقة بين قطبي مدينة ميلانو، ليعيش متابعو الكرة الإيطالية حول العالم موسمًا استثنائيًا.

ولم يكن سيناريو الموسم لقطبي الديربي بالمواجهات بينهما فقط، فالفارق النهائي للموسم كان نقطتين لمصلحة رفقاء إبراهيموفيتش، كما لم يبتعد الفريقان عن بعضهما على مستوى الأرقام فعدّاد الانتصارات كان الأجدر لميلان بـ 26 فوزًا في الموسم مقابل 25 لإنتر، فيما تساوى الفريقان بالخسارة 4 مرات في الموسم، والتعادل كان لميلان في 8 مناسبات مقابل 9 لإنتر، وهو ما وضع الفوارق بسيطة بينهما حتى آخر أنفاس الاسكوديتو.

وعرف طريق الفريقين العديد من الارتقاء والانحناء حتى اتضح شكل المنافسة إلى نهاية مشوار اللقب، وفقد إنتر فرصة الابتعاد عن ميلان بفارق مريح بعد خسارة الديربي بهدفين مقابل هدف، وحينها كان هذا الانتصار فأل خير وجرعة أمل للروسونيري وهو ما تحقق بنتائج إيجابية للفريق طيلة مرحلة الإياب حتى تعثر النيراتزوري في المباراة المؤجلة أمام بولونيا، وهو ما كان إشارة واضحة إلى أن ميلان لن يفقد الفرصة الأخيرة لخطف لقب الموسم من جاره وحامل لقب الموسم الماضي.

استحق ميلان التتويج باللقب 19 والتساوي مجددًا مع إنتر، وربما يكون صراع الموسم المقبل، حول جدارة وضع النجمة الثانية على قميصه، فهل تصبغ في الألوان الحمراء والسوداء أم الزرقاء والسوداء؟

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