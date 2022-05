يشارك منتخبنا الوطني للقوة البدنية ببطولة اللعبة التي ستقام بجنوب أفريقيا بداية من اليوم الخامس يونيو القادم.

ويشارك منتخبنا بعدد 5 رياضيين يمثلون بهذه البطولة وهم عدنان اطلوبة، السني فنير, عبدالله هاجر,اسلام مرواس، خليفة الحاسي حيث يواصل المنتخب القوة البدنية استعداداتهم للمشاركة بالبطولة تحت قيادة المدرب الوطني طارق مخلوف بصالة نادي مخلوف الرياضية في مدينة بنغازي.

يشار إلى الاتحاد الدولي للقوة البدنية اختار الحكمين الليبيين رفيق الكوافي وخالد مخلوف للمشاركة ببطولة العالم للقوة البدنية للكبار.

المصدر ليبيا الأحرار

The post منتخبنا الوطني للقوة البدنية يشارك ببطولة بجنوب أفريقيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار