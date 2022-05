في أول رد فعل له بعد تجديد الفرنسي كيليان إمبابي لعقده مع باريس سان جيرمان وعدم انتقاله إلى ريال مدريد احترم مدرب الميرنغي كارلو أنشيلوتي الحديث عن الحدث معلنا تركيزه على مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت القادم.

المدرب الإيطالي أبدى احترامه للاعب الفرنسي والقرار الذي اتخذه دون أن يفصل في تعليقه في المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه بشكل أكبر عن استعدادات فريقه لنهائي دوري الأبطال الذي قدم فيه الفريق موسما مميزا قبل الوصول إلى محطة النهائي

المصدر: ليبيا الأحرار

The post أنشيلوتي يحترم قرار إمبابي ويركزعلى نهائي الأبطال appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار