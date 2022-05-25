فرصة ذهبية لروما بتحقيق لقب أوروبي تاريخي

يواجه روما الإيطالي منافسه فينورد الهولندي في المباراة النهائية للنسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي، على ملعب أرينا كومبيتاري في العاصمة الألبانية تيرانا.

ويسعى روما لتحقيق أول لقب أوروبي على الإطلاق بعد خسارته نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة أمام ليفربول عام 1984، والثانية في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي أمام الإنتر في 1991.

ويطمح المدرب جوزيه مورينيو إلى استعادة المجد الأوروبي للكرة الإيطالية والغائب منذ 12 عامًا عندما حقق لقب دوري الأبطال مع الإنتر في 2010.

وتواجه الجيالوروسي أمام فينورد مرة واحدة قبل سبع سنوات في الدوري الأوروبي، انتهت بفوز الفريق الإيطالي بهدفين لهدف في هولندا ليصعد حينها إلى ثمن النهائي.

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