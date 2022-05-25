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بايرن ميونيخ يضم الظهير المغربي نصير مزراوي

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد بايرن ميونيخ مع الظهير المغربي نصير مزراوي، قادمًا من أياكس أمستردام، في صفقة انتقال حر .

أعلن النادي البافاري، عبر موقعه الرسمي، عن توقيع اللاعب المغربي عقدًا مع بطل ألمانيا حتى صيف 2026، ليعزز بذلك تشكيلة المدرب يوليان ناغليسمان، الموسم المقبل.

وانضم صاحب الـ 24 عامًا إلى البايرن بعدما خاض 34 مباراة الموسم الماضي مع أياكس، ليساهم بتتويج الفريق بالدوري الهولندي، حيث سجل خمسة أهداف وساهم بصناعة أربعة أهداف في الموسم.

وأشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن راتب مزراوي سيصل إلى ثمانية ملايين يورو في الموسم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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