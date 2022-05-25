تعادلات بالجملة في الجولة الأولى لسداسي تتويج أواسط الممتاز

الزاوية 25 مايو 2022 (وال) _ سادت التعادلات مساء أمس الثلاثاء، في مباريات الأسبوع الأول لنهائيات الدور السداسي، ضمن مسابقة أواسط كرة القدم تحت 20 سنة.

على ملعب الزاوية وقع التعادل الإيجابي بين فريقي الاتحاد والاتحاد المصراتي بهدفين لهدفين، بعد أن كان الأخير متقدما في الشوط الأول بهدفين لصفر، ووقع التعادل بهدف لهدف في لقاء ملعب مدينة سرت بين الأولمبي والأهلي بنغازي.

كما سجل فريقا الهلال والأخضر تعادلهما 2/2 فوق أرضية ملعب المرج، وبهذه النتائج يحمل كل فريق ثلاث نقاط في رصيده خلال الجولة الأولى. (وال _ الزاوية) ف ح

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