الخمس تشهد لأول مرة بطولة ليبيا للأندية للملاكمة

الخمس 25 مايو 2022 (وال) _ تحتضن كلية التربية البدنية بمدينة الخمس، يومي الخميس والجمعة القادمين 26/27/5/2022، ، بطولة ليبيا للأندية للملاكمة، ولأول مرة في تاريخ لعبة الملاكمة (لعبة الفن النبيل)، بمشاركة أربعون ناديا رياضيا.

هذا وقد أصدر الاتحاد الليبي للملاكمة القرار رقم 3 لسنة 2022م، بشأن تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للبطولة، جاء على رأس اللجنة العليا السيد (فرج البدين) ونائبه السيد (رمضان رزق) وعضوية كل من (عبدالكريم مانيطة ،فرج الرعيض، مفتاح بلوزة، حسن النظيف، وفوزي الدرسي). (وال _ الخمس) ف ح

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