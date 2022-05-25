حامل لقب رولان غاروس يستهل مشواره بانتصار مريح

استهل المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش مشواره في بطولة رولان غاروس، بالفوز على الياباني يوشيتو نيشوكا بثلاث مجموعات دون ردٍّ.

وحسم حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، والمجموعة الثانية بستة لأربعة، قبل أن ينهي المباراة بفوزه بالمجموعة الأخيرة بسهولة بستة أشواط دون ردٍّ، ليحسم أمر تأهله إلى الدور الثاني من البطولة.

ويسعى دجوكوفيتش إلى التتويج باللقب وزيادة ألقابه إلى 21 لقبًا في سلسلة الغراند سلام والتساوي مع الإسباني رافائيل نادال، وغاب النجم الصربي عن بطولة أستراليا المفتوحة بعد رفضه الحصول على لقاح فيروس كورونا.

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