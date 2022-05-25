اتحاد رفع الأثقال يوقف نشاطه.. بسبب قلة الدعم المالي

أصدر الاتحاد الليبي لرفع الأثقال بيانًا رسميًا أكد خلاله إيقاف النشاط الرياضي حتى إشعار آخر؛ بسبب الوضع المالي السيئ، وعدم تلقيه الدعم المالي من قبل وزارة الرياضة أو اللجنة الأولمبية.

وأكد الاتحاد، في بيان رسمي له، أنه قام باعتماد البرنامج العام لنشاطه السنوي لعام 2022 م وعممه على جميع مكوناته، وشدد على أن البرنامج تم إعداد ميزانية تقديرية له، وتمت إحالتها للجنة الأولمبية الليبية بتاريخ 22 أغسطس الماضي، والتي بدورها أحالتها لوزارة الرياضة.

وأشار الاتحاد إلى أنه لم يتلقّ الدعم رغم المخاطبة وعقد اللقاءات مع وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الليبية بخصوص تقديم الدعم المالي.

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