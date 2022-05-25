سند الورفلي يلتحق بمعسكر الفرسان في الإسكندرية

شهدت تدريبات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، مساء الثلاثاء، بمعسكره التدريبي بالإسكندرية التحاق المدافع الدولي سند الورفلي بتدريبات المنتخب.

وتتواصل التحضيرات بقيادة المدرب الفرنسي مارتينيز حتى السبت المقبل؛ استعدادًا لمواجهتي بوتسوانا وغينيا الاستوائية لحساب المجموعة العاشرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا الكان 2023.

وسيَلتحق الرباعي المحترف الذي يضم كلاً من السنوسي الهادي ومحمد صولة وإبراهيم بودبوس وحمدو الهوني بتدريبات الفريق بتجمعه الأخير بمدينة بنغازي، قبل أيام قليلة من مباراة بوتسوانا.

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