صيانة للملعب الجانبي بالمدينة الرياضية بنغازي

دأت إدارة المنشآت والمرافق الرياضية ببنغازي بالتعاون مع المجلس التسييري لبلدية بنغازي، بمعالجة أرضية الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية ببنغازي.

وتأتي أعمال الصيانة لأرضية الملعب بعد أن طال جزءًا منها أعمال تخريبية خلال الأيام القليلة الماضية، وقد تمت معالجة أرضية الملعب وعادت إلى طبيعتها.

ويُعد الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية ببنغازي من الملاعب القديمة ويقع بجوار ملعب كرة القدم الرئيس، هذا وسيكون الملعب جاهزًا مع بداية الأسبوع المقبل لاستقبال واحتضان المباريات من جديد، بعد أن تم إعادة تأهيل جزء من أرضيته بأرضية مماثلة ليعود إلى الواجهة مجددًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية