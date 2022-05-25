رسميًا.. محمد صلاح يؤكد بقاءه في ليفربول الموسم المقبل

أعلن النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول لكرة القدم، رسميًا، أنه لن يرحل عن الريدز وسيَبقى في صفوف ناديه الإنجليزي الموسم المقبل، معتبرًا أن كل تركيزه في الوقت الحالي على نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة ريال مدريد، السبت، وليس على عقده.

وأشار صلاح في مؤتمر صحفي إلى أنه لا يريد أن يتعامل بأنانية على الإطلاق وأنه ذكر ذلك قبل شهرين تقريبا، وقال: “إن الأمر يتعلق بالفريق الآن فنحن أمام أسبوع مهم بالنسبة لنا، أنا أركز مع الفريق حاليا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مجددًا ورؤية جوردان هندرسون يحمل اللقب مجددًا وربما يمنحني إياه”، بحسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن تجديد عقد صلاح قد أثار جدلاً واسعًا في ليفربول بسبب رغبته بأجر أعلى، في حين رفضت إدارة ليفربول الاستجابة لمطالبه المالية، مما جعل الصفقة معلقة على مدار أشهر طويلة.

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