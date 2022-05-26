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مورينيو يكتب التاريخ مع روما في أوروبا

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج روما بالنسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي، بفوزه على فينورد روتردام بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أحتضنتها العاصمة الألبانية تيرانا.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الإيطالي الشاب نيكولو زانيولو في الدقيقة ٣٢ من الشوط الأول لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ويحصد ذئاب العاصمة الإيطالية أول لقب أوروبي في تاريخ النادي.

كما أصبح المدرب جوزيه مورينيو أول مدرب في تاريخ البطولات الأوروبية يحقق ثلاثة ألقاب على صعيد الأندية، حيث توج بدوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر كما توج بكأس الاتحاد الأوروبي مع بورتو ومانشستر يونايتد.

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قناة 218 الليبية

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