دجوكوفيتش يصعد إلى ثمن نهائي رولان غاروس

تأهل المصنف الأول عالميًا الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى الدور ثمن النهائي من بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس، بفوزه على السلوفاكي أليكس مولكان بثلاث مجموعات دون رد.

وتمكن اللاعب الصربي من حسم المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوطين، وستة لثلاثة في المجموعة الثانية، لكن مولكان صعب المهمة على دجوكوفيتش في المجموعة الثالثة قبل أن يخسرها بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، ليعبر المصنف الأول إلى دور الستة عشر من البطولة.

وسيلتقي دجوكوفيتش، ألجاز بيدن، الذي حقق الانتصار على بابلو كويباس في الدور نفسه.

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