النني يحسم الجدل.. ويمدد عقده مع أرسنال

جدد المصري محمد النني عقده مع أرسنال دون الكشف عن تفاصيل العقد الجديد ليُنهي كل الشائعات التي ربطت خروجه من الفريق هذا الصيف.

وأشار لاعب الوسط، عبر حسابه في فيس بوك، إلى أن السنوات التي قضاها مع الغانرز ليست كافية، مؤكدًا أنه توصل لاتفاق لتمديد عقده، واضعًا صورة مع عائلته خلال جلسة التجديد، وكان من المقرر أن ينتهي عقد النني في يونيو المقبل.

وخاض النني 147 مباراة مع الفريق اللندني منذ انضمامه إليه قبل سبعة سنوات، قادمًا من بازل السويسري حيث سجل خمسة أهداف وساهم بصناعة عشرة أهداف في كل البطولات.

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