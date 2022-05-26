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النني يحسم الجدل.. ويمدد عقده مع أرسنال

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد المصري محمد النني عقده مع أرسنال دون الكشف عن تفاصيل العقد الجديد ليُنهي كل الشائعات التي ربطت خروجه من الفريق هذا الصيف.

وأشار لاعب الوسط، عبر حسابه في فيس بوك، إلى أن السنوات التي قضاها مع الغانرز ليست كافية، مؤكدًا أنه توصل لاتفاق لتمديد عقده، واضعًا صورة مع عائلته خلال جلسة التجديد، وكان من المقرر أن ينتهي عقد النني في يونيو المقبل.

وخاض النني 147 مباراة مع الفريق اللندني منذ انضمامه إليه قبل سبعة سنوات، قادمًا من بازل السويسري حيث سجل خمسة أهداف وساهم بصناعة عشرة أهداف في كل البطولات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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