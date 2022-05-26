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اتحاد كرة السلة يجتمع من أجل تحديد مواعيد نهائيات الدوري

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة السلة اليوم بمقره في طرابلس، اجتماعاً مهماً لمناقشة آليات نهاية الموسم الحالي الذي قارب على الختام.

ويترأس فؤاد برغش رئيس الاتحاد الليبي ورئيس المكتب التنفيذي الاجتماع الذي سيُخصص لإنهاء كل المسابقات في الموعد المحدد لها سلفاً، ووفق مواعيد زمنية جديدة، وسيكون الدوري الليبي الممتاز محور نقاش الاجتماع، حيث سيتم اتخاذ كل التدابير لإنجاح نهائيات الموسم الحالي.

كما سيناقش خلال الاجتماع الخطوات التي اتخذها المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة أمير إبراهيم، بشأن إنشاء فرق للفئات السنية للمنتخبات الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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