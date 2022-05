انتخاب وزير الرياضة عضوا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

انتخب وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالشفيع الجويفي” عضوا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يشار إلى أن المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب، شهد على مدار الأسبوع الجارى اجتماعات مع اللجان الشبابية والرياضة والمالية لمناقشة المقترحات والخروج بتوصيات سيتم عرضها خلال اجتماع المكتب التنفيذى.

