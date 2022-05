بعثة منتخبنا الوطني تعود إلى بنغازي غدا الجمعة

تشد بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم الرحال إلى بنغازي استعدادا لمواجهة المنتخب البوتسواني بملعب بنينا.

وكان منتخبنا قد أجرى معسكرا خارجيا بالإسكندرية قبل أسبوع من افتتاح مشواره بتصفيات الكان ومواجهة المنتخب البوتسواني وأشرف المدرب الفرنسي الجديد مارتينز رفقة طاقمه على تجهيز لاعبيه لأول امتحان له منذ تسلمه قيادة المنتخب، ومن جهة أخرى اكتمل وصول اللاعبين للمعسكر بانضمام سند الورفلي للتدريبات بينما سيلتحق اللاعبون المحترفون بباقي المجموعة فور التحول لبنغازي التي ستستضيف مواجهة بوتسوانا في الأول من يونيو بملعب بنينا

