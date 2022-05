تقام الجمعة ثلاث مباريات لفرق المجموعة الأولى للمرحلة الثانية من منافسات الصعود الممتاز.

الجولة تشهد لقاء وفاق أجدابيا مع الصقور بملعب زوارة فيما يلتقي بنغازي الجديدة مع الأنوار بملعب صرمان بينما يستقبل ملعب الجميل مواجهة البرانس والمروج ، فيما يخلد فريق الشرارة للراحة في هذه الجولة.

