تقام يوم الجمعة ثلاث مباريات لفرق المجموعة الثانية للمرحلة الثانية من منافسات الصعود للممتاز.

المباريات تبدأ بلقاء فريقي أبي الأشهر وهلال سبها بملعب شيخ الشهداء فيما يلتقي البشائر مصراتة بنظيره أساريا على أرضية ملعب شحات بينما يقابل فريق رفيق فريق المستقبل بملعب القبة، فيما سيكون فريق الظهرة في الراحة خلال منافسات هذا الأسبوع.

