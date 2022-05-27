الكاف يرفض دعوى الأهلي لتأجيل نهائي أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” رفضه الدعوى المقدمة من نادي الأهلي المصري لتأجيل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا .

وذكر “كاف” إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية “كاس” بخصوص دعوى الأهلي تأجيل النهائي أمام الوداد تم رفض الطلب بشكل نهائي.

وأوضح البيان إلى أنه وبناءً على قرار اللجنة الفنية بإقامة النهائي من مباراة واحدة سيتم لعب المباراة النهائية التزامًا بمبادئ العدالة والمساواة بين جميع الاتحادات والأندية.

وسيلعب نهائي دوري الأبطال الأفريقي في الثلاثين من الشهر الجاري بين الأهلي والوداد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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