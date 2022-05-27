فان بوميل يعود للتدريب من بوابة الدوري البلجيكي

أعلن رويال أنتويرب البلجيكي المدرب الهولندي مارك فان بوميل مديراً فنياً للفريق ليقوده في الموسم المقبل .

وأشار النادي البلجيكي وعبر موقعه إلى أن الإدارة أتمت الاتفاق مع فان بوميل ليكون مدربًا للفريق خلال العامين المقبلين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، وتعاقد فان بوميل مع أنتويرب، وذلك بعد سبعة أشهر من إقالته من تدريب فولفسبورغ الألماني،

واحتل رويال أنتويرب المركز الرابع في ترتيب الدوري البلجيكي للموسم الماضي، كما كان قد توج بلقب كأس بلجيكا في عام 2020 وشارك حينها في مسابقة الدوري الأوروبي.

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