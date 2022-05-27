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فان بوميل يعود للتدريب من بوابة الدوري البلجيكي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رويال أنتويرب البلجيكي المدرب الهولندي مارك فان بوميل مديراً فنياً للفريق ليقوده في الموسم المقبل .

وأشار النادي البلجيكي وعبر موقعه إلى أن الإدارة أتمت الاتفاق مع فان بوميل ليكون مدربًا للفريق خلال العامين المقبلين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، وتعاقد فان بوميل مع أنتويرب، وذلك بعد سبعة أشهر من إقالته من تدريب فولفسبورغ الألماني،

واحتل رويال أنتويرب المركز الرابع في ترتيب الدوري البلجيكي للموسم الماضي، كما كان قد توج بلقب كأس بلجيكا في عام 2020 وشارك حينها في مسابقة الدوري الأوروبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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