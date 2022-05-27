أستون فيلا يعزز صفوفه بصفقة جديدة من الليغا

أعلن أستون فيلا تعاقده مع المدافع البرازيلي دييجو كارلوس قادما من إشبيلية، في صفقة لم يتم الكشف عن تفاصيلها المالية.

وأشار النادي الإنجليزي، في بيان رسمي، إلى أنه أتم التعاقد مع الصفقة الثالثة في الميركاتو الصيفي بعد ضم فيليب كوتينيو بشكل رسمي بعد استعارته في الشتاء الماضي، إضافة إلى ضم بوباكار كامارا لاعب وسط مارسيليا في صفقة انتقال حر، وسيكون دييجو كارلوس أهم أعمدة دفاع المدرب ستيفين جيرارد.

وانضم كارلوس إلى إشبيلية في صيف 2019 قادمًا من نانت حيث توج بلقب الدوري الأوروبي مع الفريق الأندلسي، كما لعب في الموسم المنصرم 45 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف في الليغا.

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