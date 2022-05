تعرّض لاعب فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة خالد الأوجلي لقطع في الرباط الصليبي، خلال تدريبات الفريق- وفقاً لما ذكرته الصفحة الرسمية للنادي.

ونشرت صفحة النادي خبر إصابة اللاعب دون أن توضح مدة غيابه عن الملاعب، متمنية له الشفاء العاجل والعودة سريعاً لصفوف الفريق.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق نادي الأهلي طرابلس لكرة السلة، يتصدر حالياً منافسات المجموعة الأولى للدوري الليبي لكرة السلة.

The post إصابة لاعب الأهلي طرابلس خالد الأوجلي بالرباط الصليبي appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية