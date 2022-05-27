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الأهلي بنغازي يمطر شباك الحرية بسداسية في مباراة ودية

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق الأهلي بنغازي فوزاً عريضاً في المباراة الودية التي خاضها فريق المشوار الطويل، مع فريق الحرية من بلدة سلوق.

وتحقق فوز الجزارة على الحرية في المباراة التي أقيمت في ملعب المدينة الرياضية بنغازي الجانبي، بـستة أهداف دون مقابل، وجاءت سداسية الأهلي في شباك الحرية بتوقيع عبدالله بلعم ومهند بوعجيلة وحارس المرمى أحمد عزاقة من علامة الجزاء، وهدفاً لكلٍ من أكرم الزوي وأسامة الصريط وعلي مرعي.

يشار إلى أن هذه المباراة تأتي ضمن استعدادات نادي الأهلي بنغازي، لخوض غمار منافسات الدور الـ16 من كأس ليبيا، بالإضافة للدور السداسي من الدوري الليبي الممتاز.

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قناة 218 الليبية

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