وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية يلتقي نظيره المصري في القاهرة

القاهرة 27 مايو 2022 (وال)- ناقش وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي مع وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحى، آخر المستجدات على الساحة الرياضية والشبابية، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي انعقد في دورته (45) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت.

وهنأ الجويفي خلال اللقاء نظيره المصري؛ لإنتخابه رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في الانتخابات التي أجريت صباح الخميس، بمقر جامعة الدول العربية.

من جانبه، تقدم الدكتور أشرف صبحي بالتهنئة عبدالشفيع الجويفي، بمناسبة انتخابه عضوًا بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، متمنيًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين الجانبين، بما يخدم مصالح الشعبين الجارين. (وال)

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