مراسل “وال”: لجنة البارألمبية الليبية حاضرة في أجتماع الجمعية العمومية للإتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة

تونس 27 مايو 2022 (وال)- يُشارك رئيس اللجنة البارألمبية الليبية خالد الرقيبي، في اجتماع الجمعية العمومية للإتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة الأول لعام 2022 م المنعقد بالجارة تونس.

وقال الناطق باسم الجنة البارألمبية الليبية محمد السليني – لمراسل “وال” – إن الاجتماع يحضره ممثلين “16” لجنة بارالمبية للإتحاد للدولة العربية هي: ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، العراق، لبنان، الأردن، سوريا، البحرين، الكويت، قطر، الإمارات، السعودية، السودان، مصر، اليمن.

وأضاف السليني أن جدول الأعمال الاجتماع يتضمن تقرير نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، الوضع المالي، والقانون الأساسي للاتحاد، والألعاب العربية البار ألمبية الأولى، الانتخابات الجمعية العمومية، وحضور مباريات البوتشيا.

وأشار السليني إلى أن سلسلة القاءات التي انطلقت في “25” من مايو الحالي، تنهي جلساتها غدا السبت بحضور مباريات البوتشيا. (وال) هــ ش/ ر ت

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