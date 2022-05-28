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نهائي الأبطال .. التاريخ يرجح كفة أنشيلوتي على كلوب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يلتقي ليفربول الإنجليزي ريال مدريد الإسباني في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب سان دوني في العاصمة باريس، وستكون المواجهة مهمة بين اثنين من أهم المدربين في الوقت الحالي.

وتواجه مدربا قطبي نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا كارلو أنشيلوتي ويورجن كلوب 6 مرات سابقة في تاريخ لقاءاتهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا .

وتمكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تحقيق الانتصار على المدرب الألماني يورجن كلوب 3 مرات سابقة، فيما حقق كلوب الانتصار في مناسبتين وحسم التعادل مواجهة واحدة بين اثنين من أبرز المدربين في تاريخ الكرة الأوروبية.

ووصل كارلو أنشيلوتي إلى النهائي للمرة الخامسة في مسيرته التدريبية ليصبح أكثر مدرب عبر التاريخ يتأهل إلى المشهد الختامي من أغلى بطولة أوروبية على الإطلاق، فيما تأهل كلوب للمرة الرابعة في مسيرته خلال 10 أعوام إلى النهائي.

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قناة 218 الليبية

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