نهائي الأبطال .. التاريخ يرجح كفة أنشيلوتي على كلوب

يلتقي ليفربول الإنجليزي ريال مدريد الإسباني في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب سان دوني في العاصمة باريس، وستكون المواجهة مهمة بين اثنين من أهم المدربين في الوقت الحالي.

وتواجه مدربا قطبي نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا كارلو أنشيلوتي ويورجن كلوب 6 مرات سابقة في تاريخ لقاءاتهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا .

وتمكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تحقيق الانتصار على المدرب الألماني يورجن كلوب 3 مرات سابقة، فيما حقق كلوب الانتصار في مناسبتين وحسم التعادل مواجهة واحدة بين اثنين من أبرز المدربين في تاريخ الكرة الأوروبية.

ووصل كارلو أنشيلوتي إلى النهائي للمرة الخامسة في مسيرته التدريبية ليصبح أكثر مدرب عبر التاريخ يتأهل إلى المشهد الختامي من أغلى بطولة أوروبية على الإطلاق، فيما تأهل كلوب للمرة الرابعة في مسيرته خلال 10 أعوام إلى النهائي.

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