ثمانية أهداف في الجولة الثانية من تصفيات الصعود

أجدابيا 28 مايو 2022 (وال) _ شهدت أمس الجمعة الجولة الثانية من تصفيات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم -تصفيات الصعود- ست مباريات اهتزت فيها الشباك في ثماني مناسبات.

ففي المجموعة الأولى تمكن فريق الصقور من الإنتصار على وفاق إجدابيا بهدف لصفر ، ويقع التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة في لقاء بنغازي الجديدة والأنوار، بينما فقد فريق المروج للمرة الثانية تواليا مباراته أمام البرانس 1/0

المجموعة الثانية حقق فيها رفيق صرمان تفوقه على مستقبل الجميل بهدفين لصفر، وهزم فريق أبي الأشهر هلال سبها بنتيجة 1/0، وبشائر مصراتة يهزم أساريا الزاوية بهدف دون رد. (وال _ أجدابيا) ف ح

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