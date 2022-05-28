محرز يغيب عن صفوف محاربي الصحراء في تصفيات الكان

يغيب النجم رياض محرز عن المنتخب الجزائري في أولى مبارياته ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2022.

وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم تلقيه خطابًا وتقريرًا طبيًا من مانشستر سيتي بطل البريمرليغ، يشير فيه إلى أن محرز لن يستطيع الالتحاق بمعسكر الخضر خلال مواجهتي أوغندا وتنزانيا بتصفيات الكان.

وساهم محرز بشكل كبير في تتويج السيتي بالدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخ النادي بعد منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة.

وسيتخلف محرز بذلك عن المواجهة الأولى في الرابع من يونيو في الجزائر أمام أوغندا، وبعد أربعة أيام أمام تنزانيا ضمن المجموعة السادسة.

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