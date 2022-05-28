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محرز يغيب عن صفوف محاربي الصحراء في تصفيات الكان

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يغيب النجم رياض محرز عن المنتخب الجزائري في أولى مبارياته ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2022.

وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم تلقيه خطابًا وتقريرًا طبيًا من مانشستر سيتي بطل البريمرليغ، يشير فيه إلى أن محرز لن يستطيع الالتحاق بمعسكر الخضر خلال مواجهتي أوغندا وتنزانيا بتصفيات الكان.

وساهم محرز بشكل كبير في تتويج السيتي بالدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخ النادي بعد منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة.

وسيتخلف محرز بذلك عن المواجهة الأولى في الرابع من يونيو في الجزائر أمام أوغندا، وبعد أربعة أيام أمام تنزانيا ضمن المجموعة السادسة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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