الاتحاد المصراتي يهزم الأهلي بنغازي ويتصدر سداسي التتوييج

سرت 28 مايو 2022 (وال) _ تصدر بفارق الأهداف وبأربعة نقاط فريق أواسط الاتحاد المصراتي لكرة القدم، سداسي التتوييج لدوري فرق الممتاز، بعد أن هزم الأهلي بنغازي بثلاثة أهداف نظيفة مساء أمس الجمعة، في المباراة الأولى من الجولة الثانية على ملعب مدينة سرت.

هذا وسجل أهداف الاتحاد المصراتي، (محمد زوكه) الهدف الأول، والثاني (علي زوبي)، و الثالث (حاتم البيرة).

وعقبها مباشرة انطلق لقاء أولمبي الزاوية بأواسط الهلال، استطاع فيه الأولمبي أن يحسم اللقاء لمصلحته متفوقا بهدفين لهدف، ليحل مؤقتا ثاني ترتيب الفرق الست المتأهلة للنهائيات، في انتظار نتيجة مباراة غد السبت التي تجمع فريق الاتحاد بأواسط الأخضر. (وال _ سرت) ف ح

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