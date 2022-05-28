المنتخب الليبي يواصل تدريباته على ملعب شهداء بنينا

بنغازي 28 مايو 2022 (وال) _ وصل إلى مدينة بنغازي أمس الجمعة المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، وذلك لمواصلة استعداداته التدريبية وتأهبه، لملاقاة منتخب بوتسوانا يوم الإربعاء المقبل 1/6/2022، في أولى مبارياته ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا -الكان- 2023 المزمع إقامتها بساحل العاج.

هذا وقد باشر مساء الجمعة المنتخب تدريباته فوق أرضية ملعب شهداء بنينا بكامل لاعبيه، وشهدت التدريبات التحاق إبراهيم بودبوس اللاعب الدولي المحترف بصفوف فريق وفاق سطيف الجزائري. (وال _ بنغازي) ف ح

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