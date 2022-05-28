تصفيات الصعود للممتاز … الصقور ورفيق يتصدران سباعي التتويج .. والمروج يتعرض للخسارة الثانية توالياً .. و ” بزيك ” يقود أبي الأشهر للفوز على هلال سبها

زوارة 28 مايو 2022 (وال) _جرت- أمس الجمعة – منافسات الجولة الثانية من دوري تصفيات الصعود للمرحلة الثانية من مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمجموعتين الأولى و الثانية’ وذلك بإقامة ستة مباريات.

هذا وشهدت الجولة الثانية من تصفيات الصعود المؤهل للدوري الممتاز صحوة قوية لكل من الصقور ورفيق’ بتحقيقهما للفوز الثاني تواليا’ بينما شهدت هذه الجولة تراجع نسبي للأنوار الذي بدأ التصفيات بخماسية’ فيما لازال فريق المروج يبحث عن ذاته للخروج من دوامة النتائج السلبية.

نتائج المجموعة الأولى

فعلى أرضية ملعب مدينة زوارة’ واصل فريق الصقور الأول لكرة القدم سلسلة نتائجه الإيجابية’ عقب تفوقه على وفاق أجدابيا بهدف دون رد’ وذلك في إطار الجولة الثانية للمرحلة الثانية الدور السباعي المؤهل إلى الدوري الممتاز لكرة القدم. هذه المقابلة التي قادتها صافرة الحكم ( حمزة الثموني )’ انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين’ ليتأجل الحسم في النصف الثاني.

في الشوط الثاني من المقابلة، تمكن أبناء المدرب ( صالح رحيل)، تغيير لوحة الأهداف لصالحة، وذلك عن طريق لاعبه ( أكريم السيد ) الذي تابع الكرة المرتدة من حارس الوفاق، وذلك في الدقيقة الـ 57، وبهذا الفوز يتصدر الصقور لائحة فرق المجموعة الأولى برصيد (6) نقاط.

فعلى أرضية ملعب الجميل فقد فريق المروج لقاءه الثاني توالياً ، وذلك ضمن منافسات تصفيات الصعود إلى مصاف الدوري الممتاز ، عندما نجح فريق البرانس من التغلب عليه بنتيجة هدف دون رد، وذلك في لحساب الجولة الثانية من المرحلة الثانية المؤهلة إلى الصعود للدوري الممتاز.

البرانس يقفز للثالث

الشوط الأول من المقابلة التي قادها الحكم ( محمد بن رشدان ) لم تهتز الشباك فيها طيلة الـ 45 دقيقة الأولى ، ومع بداية الحصة الثانية، وبالتحديد عند مطلع الدقيقة الـ 51 أستطاع لاعب البرانس المحترف الموريتاني ( علي الشيخ فولاني ) زيارة شباك الحارس ( محمد التاورغي )، قافزاً به إلى المرتبة الثالثة على لائحة سلم المجموعة الأولى برصيد(3) نقاط.

فعلى ملعب صرمان البلدي ، خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما نتيجة لقاء فريقا الأنوار وبنغازي الجديدة، وذلك لحساب ثاني جولات الدور السباعي المؤهل إلى الدوري الممتاز لكرة القدم، في المباراة توسطتها صافرة الحكم ( مؤمن الراعي ).

فريق الأنوار المتفوق في لقاء الجولة الأولى على المروج كان قد إنهاء الشوط الأول لمصلحته بنتيجة هدف دون رد، جاء من توقيع لاعبه ( حسين وما )، فيما أدرك بنغازي الجديدة التعادل عند مطلع الدقيقة الـ 67، وذلك بواسطة اللاعب ( محمد سالم العجيلي ).

نتائج المجموعة الثانية

فعلى أرضية ملعب القبة، حقق فريق رفيق الأول انتصاره الثاني توالياً في تصفيات الصعود إلى الدوري الممتاز، عقب تغلبه على فريق المستقبل بثنائية نظيفة، وذلك لحساب الأسبوع الثاني من الدور السباعي المؤهل لدوري الأضواء، في المباراة التي أدارها الحكم ( نصيب الهواري )

هذا ونجح رفيق عند مطلع الدقيقة الـ 39 من تسجيل أول الأهداف، وذلك عن طريق تصويبة يسارية أطلقها لاعبه ( أحمد عبد الناصر )، أستقرت في الجهة اليمنى لحارس المستقبل، وعند الدقيقة الـ 44 تمكن اللاعب المحترف الكاميروني (توماس جونيور ) إضافة الهدف الثاني لرفيق، مؤكداً على صدارة فريقه لفرق المجموعة الثانية.

وشهد ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء، تفوقاً لفريق أبي الأشهر على نظيره الهلال سبها بنتيجة هدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات الصعود للدور الممتاز، في المباراة التي توسطتها صافرة الحكم الدولي ( مفتاح العلمي ).

هذا ويدين أبي الأشهر في هذا الفوز إلى لاعبه ( إسلام بزيك )، والذي بدوره صوب كرة قوية يسارية من على حافة منطقة الجزاء عانقة الجهة اليمنى للحارس ( صالح الزين ) لتعلن عن ولادة هدف المباراة الوحيد، وذلك في الدقيقة الـ 57 .

وتمكن فريق البشائر من تحقيق فوزاً مهماً على نظيره أساريا بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات الصعود المؤهلة إلى الدوري الممتاز، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شحات البلدي.

هذا وتمكن البشائر في هذه المواجهة التي توسطها الحكم الدولي ( معتز الشلماني ) من خطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 38 ، وذلك بواسطة اللاعب ( أسامة الشريمي ) مستثمراً العرضية المثالية من زميلة ( أحمد بودبوس ). (وال _ زوارة)

تقرير: سيف امبيه

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