نادال يبلغ ثمن نهائي رولان غاروس

بلغ رافائيل نادال الدور ثمن النهائي من بطولة رولان غاروس، بفوزه على الهولندي فان دي زندشلب بثلاث مجموعات دون مقابل.

وحسم المصنف الخامس المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، قبل أن يسيطر على المباراة بإرسالاته الساحقة والتي مكنته من كسب المجموعة الثانية بستة مقابل شوطين، قبل أن ينهي المجموعة الثالثة بستة لأربعة في المباراة التي تواصلت لساعتين وإحدى عشرة دقيقة.

وتأهل نادال لدور الستة عشر من البطولة للمرة السابعة عشرة من أصل ثماني عشرة مشاركة خلال مسيرته، كما تأهل الأرجنتيني دييغو شوارتسمان والصربي نوفاك دجوكوفيتش للدور ذاته من البطولة.

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