ديمبيلي على أعتاب مغادرة برشلونة

كشفت صحيفة آس، اقتراب مغادرة الجناح عثمان ديمبيلي لفريقه برشلونة خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الكاتالوني أكد علانية قبل أيام، أن هناك فرصة تصل إلى 95% بأن ديمبيلي لن يجدد مع الفريق قبل نهاية عقده في الثلاثين من يونيو المقبل، وأبلغ وكيل أعمال ديمبيلي إدارة برشلونة أن مغادرة اللاعب واردة جداً، كما أشارت عدة تقارير إلى أن خيار الانضمام إلى باريس سان جيرمان أصبح الأقرب.

ويعارض العديد من أعضاء مجلس إدارة برشلونة استمرار ديمبيلي مع الفريق بعد كثرة الإصابات وعدم الالتزام في تدريباته، لكن المدرب تشافي هيرنانديز لايزال يريد إقناع الرئيس خوان لابورتا بالتجديد للاعب، بعد تألقه خلال مرحلة الإياب من الليغا الموسم الماضي.

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