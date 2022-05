اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميا ملعب بنينا لمدة عامين لاحتضان مباريات المنتخب الوطني في المنافسات الدولية.

اعتماد ملعب بنينا جاء بعد زيارة لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم أوائل هذا الشهر لمدينة بنغازي وللملعب حيث كانت النتائج إيجابية من خلال اجتياز الملعب والأرضية الجديدة لمرحلة التسجيل التي يتبعها الاتحاد الدولي لكرة القدم في اعتماد وصلاحية الملاعب.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post الفيفا تعتمد ملعب بنينا لاحتضان المباريات الدولية لمدة عامين appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار