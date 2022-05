جمعية عمومية اتحاد الكرة تؤجل اجتماعها ليوم الغد

أجلت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم اجتماعها ليوم غد الأحد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

الاجتماع الذي من المقرر أن يقام اليوم بدار الثقافة بمدينة الزاوية تأجل لعدم وصول الأصوات الحاضرة في الاجتماع إلى ثمانين صوتا وهو النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية الذي سيناقش ملفات خاصة بالأمور التنظيمية وكما ستتم مناقشة تقرير نشاط الاتحاد الليبي لكرة القدم إلى جانب عرض الميزانية السنوية.

