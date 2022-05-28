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نجل بالراس علي يناشد المسؤولين عبر 218: صحة والدي في خطر

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يمر المعلق الرياضي الشهير محمد بالراس علي بمحنة صحية ألزمته دخول المستشفى لعدة أيام.

وقال نجل بالراس علي الذي يعتبر رمز الإعلام الرياضي في ليبيا، في تصريحات لـ218 أن والده تعرض للخذلان من الجهات المسؤولة في ليبيا التي وعدت في أكثر من مناسبة بالتكفل بعلاجه دون جدوى، مناشدا المسؤولين بالالتفات إلى حالة والده إثر تدهور صحته.

واشتكت عائلة المريض من تجاهل أجهزة الدولة لنجم الإعلام الرياضي، الذي كرس حياته لهذه المهنة.

ويعتبر بالراس علي من ألمع المعلقين الرياضيين في ليبيا ومن أشهر صحفييها، واستعانت بيه قنوات عربية في الثمانينات والتسعينات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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