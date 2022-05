منتخبنا الوطني يتأهب لمواجهة بوتسوانا بملعب بنينا الأربعاء القادم

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته بملعب بنينا استعدادا لمواجهة المنتخب البوتسواني يوم الأربعاء القادم ضمن افتتاح منافسات تصفيات كأس أفريقيا ألفين وثلاثة وعشرين.

منتخبنا الوطني لكرة القدم رفع من وتيرة تدريباته بقيادة المدرب الفرنسي كورينتين مارتنيز الذي سيسعى في أول حضور مع المنتخب الوطني يوم الأربعاء القادم لتحقيق الفوز على المنتخب البوتسواني للمضي نحو أمل التأهل لكأس أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخ الكرة الليبية.

