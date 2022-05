أبوسليم يواجه الهلال غدا بملعب مصراتة في كأس ليبيا

يواجه فريق أبوسليم غدا الأحد فريق الهلال ضمن مباريات الدور الستة عشر من منافسات كأس ليبيا لكرة القدم.

المباراة التي ستقام بملعب مصراتة سيبحث فيها كلا الفريقين عن اقتلاع ورقة الترشح لدور الربع النهائي سعيا منهما لتعويض عدم تأهلهما لمنافسات مرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز.

هذا ويذكر أن الفريق المتأهل سيلاقي في الدور الربع النهائي الفائز من لقاء فريق الصداقة والأهلي طرابلس.

